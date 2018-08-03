عروض قوية لكونتا في سان جوزيه

المصدر: واشنطن - أ ف ب

اتبعت البريطانية جوهانا كونتا انتصارها الساحق على الأميركية سيرينا وليامس في الدور السابق، بفوز سهل على الأميركية الشابة صوفيا كينين، لتبلغ الدور ربع النهائي من دورة سان جوزيه الأميركية لكرة المضرب، في حين يترقب أنصار اللعبة المواجهة الأولى الرسمية بين الشقيقين الألمانيين ألكسندر وميشا زفيريف في دورة واشنطن.

وأكدت كونتا الفائزة بباكورة ألقابها خلال مسيرتها، في دورة سان جوزيه بالذات، أنها اعتمدت مقاربة مختلفة في لقائها ضد كينين بقولها بعد المباراة «اليوم قمت بمقاربة لتحد مختلف. خضت تحدي اليوم وبذلت قصارى جهودي في مواجهة منافسة مختلفة».