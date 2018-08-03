كاثرين بيكر.. ولادة أسطورة

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق ــ غرافيك: حسام الحوراني

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قطعت الأميركية كاثرين بيكر خطوة أولى نحو أن تصبح أسطورة في عالم السباحة، بعد أن حطمت الرقم القياسي لأحد أصعب السباقات، وتحديداً مسافة 100 متر ظهر، لتعلن عن نفسها بقوة في عالم السباحة.

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احتاجت السباحة الأميركية لـ58 ثانية لقطع مسافة 100 متر بأسلوب سباحة الظهر، خلال بطولة الولايات المتحدة الأميركية التي جرت السبت الماضي في إرفاين بولاية كاليفورنيا.

0.10

بفارق 0.10 ثانية حطمت بيكر رقم الكندية كايلي ماسي، الرقم القياسي السابق، حيث سجلت الكندية 58.10 ثانية خلال بطولة العالم للسباحة في العاصمة المجرية بودابيست عام 2017.

2010

في عام 2010 اتخذت قراراً ساعدها كثيراً في إطلاق مسيرتها بعد أن قررت التوقف عن الذهاب إلى المدرسة، وإكمال دراستها من المنزل، لتحصل على أكبر وقت ممكن للتدريبات.

2016

عرفها العالم بشكل مميز عندما حصلت على الميدالية الذهبية لـ400 متر سباحة منوعة «فرق» في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وهي البطولة التي شهدت أيضاً فوزها بالميدالية البرونزية في سابق 100 متر ظهر.

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أدهش فوزها بالميدالية الذهبية لـ100 متر ظهر في أولمبياد 2016 العالم من سرعة تطويرها، حيث كانت حلت في المركز الثامن في بطولة العالم التي أقيمت قبل الأولمبياد بعام.

2017

حققت ثلاث ميداليات خلال بطولة العالم للسباحة التي جرت بالمجر عام 2017، حيث حصلت على ذهبية تتابع الفرق، وفضية 100 متر ظهر، والبرونزية في 200 متر ظهر.