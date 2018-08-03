محاضرة توعوية للاعبي الذيد

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

نظم نادي الذيد الثقافي الرياضي محاضرة لتوعية لاعبيه من أخطار المخدرات، وذلك في إطار خطته لرفع مستوى تحصين الأجيال ضد تلك الإخطار، فضلاً عن استغلال فعاليات الأنشطة الصيفية لتحقق أقصى فائدة منشودة لفائدة أبنائنا المشاركين في النشاط الصيفي الذي يحمل شعار (عطلتكم غير).

وجرى تنظيم المحاضرة بالتعاون بين نادي الذيد وإدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث ألقى المحاضرة التي حملت عنوان «السلوك القويم للابتعاد عن المخدرات»، مساعد أول عبد الله آل علي من القيادة العامة لشرطة الشارقة من إدارة مكافحة المخدرات. وتحدث آل علي عن تعريف المخدرات مستعرضاً الآثار النفسية والاجتماعية والصحية، داعياً إلى مرافقة الصحبة الحسنة والابتعاد عن رفقاء السوء، ما سيساعد في دعم جهود الدولة للحد من انتشار هذه الآفة.