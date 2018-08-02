حارث يفلت من السجن بعد حادث سير

المصدر: الرباط - وكالات

أفلت أمين حارث نجم المنتخب المغربي من دخول السجن بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش المغربية بإدانته بالسجن أربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 900 دولار أميركي.

وكان حارث تسبب في وفاة شاب بمدينة مراكش في 29 يونيو الماضي مباشرة بعد عودته من المشاركة مع المنتخب المغربي في المونديال. وكشفت التحريات والتحقيقات أن مسؤولية الحادث المميت تسبب فيها اللاعب الدولي والضحية الذي توفي. وأكدت التحقيقات أن اللاعب الدولي كان يسير بسرعة غير ملائمة للزمان والمكان، في حين أن الضحية لم يعبر الطريق من المكان المخصص للراجلين.