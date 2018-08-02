شرطة دبي تكرم الفائزين بمبادرتين رياضيتين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كرم العميد الدكتور إبراهيم محمود عبد الرحمن مدير الإدارة العامه لإسعاد المجتمع بالوكالة في شرطة دبي المشاركين في المبادرتين الرياضيتين «وزنك صحة واخسر وزنك» التي نفذهما برنامج الشيخ محمد بن راشد للرياضة واللياقة البدنية، بإدارة الشؤون الرياضية بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، حضر التكريم الذي أقيم بإدارة الشؤون الرياضية العقيد علي خلفان المنصوري مدير إدارة الشؤون الرياضية وعدد من الضباط والمسؤولين في شرطة دبي وأشاد العميد الدكتور إبراهيم محمود خلال التكريم بالمبادرات الرياضية التي تقوم بها شرطة دبي سنوياً.