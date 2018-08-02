إنجلترا تشهر «البطاقات الملونة» في وجه المدربين

المصدر: لندن - وكالات

قال شون هارفي الرئيس التنفيذي لرابطة الأندية في إنجلترا، إن البطاقات الصفراء والحمراء سيتم استخدامها مع المدربين بشكل تجريبي أثناء مباريات الموسم الجديد.

وستكون هذه المبادرة، التي طرحها (فيفا) بمثابة تجربة خلال الموسم الجديد، حيث سيتم تطبيقها خلال الموسم الجديد، بهدف فرض الانضباط على مقاعد البدلاء. وسيسمح للحكام بمنح البطاقات الصفراء للمدربين في حال الاعتراض، وفي حال الحصول على إنذار ثانٍ سيتم طرده. ومن الممكن أيضاً أن يتم منح البطاقة الحمراء مباشرة في حالات سوء المعاملة الجسيمة تجاه الحكم أو مدربي ولاعبي الفريق المنافس.