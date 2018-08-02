الزرعوني يتصدر «بطولة المصنفين»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تصدر الدولي الناشئ غيث أحمد الزرعوني لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الجولة السادسة من بطولة المصنفين دولياً تحت 1600، بالعلامة الكاملة ست نقاط من ست جولات. وكانت قد استكملت أول من أمس، مجريات الجولة السادسة لبطولتي صيف الشارقة للمصنفين الدوليين تحت 1600 والبطولة الدولية للمصنفين تحت 2250 لجميع الفئات والأعمار، واللتان ينظمهما نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وتختتم غداً.

وفي بقية النتائج حل لاعبان في المركز الثاني برصيد 5,5 نقاط، هما الدولي خليفة عيسى البلوشي لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة والدولي الهندي سوريش كاي.