محمد الشرقي يستقبل مدير مركز الفجيرة للمغامرات

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري بالفجيرة، المغامر سعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات، وذلك بمناسبة الإنجاز الجديد الذي حققه بتسلق ثاني أعلى قمة في العالم «k2» في باكستان في رحلة مغامرة امتدت 50 يوماً. وأهدى المعمري الإنجاز لسمو ولي عهد الفجيرة معبراً عن شكره الكبير له على تذليل عقبات الرحلة في مختلف مراحلها ودعمه الدائم من أجل تمكينه من تحقيق هذا الإنجاز.

وأوضح، أن هذه القمة تعد الأخطر على مستوى العالم بسبب طبيعتها التضاريسية القاسية وصعوبتها، حيث تقع على ارتفاع 8611 متراً فوق سطح البحر، وأن طبيعة الأجواء شديدة البرودة في هذه المنطقة يصعب فيها التواصل والتموين. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.