جودو الفجيرة إلى دولية تايلاند

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية عن مشاركة فريق الجودو في بطولة تايلاند الدولية وقد غادرت بعثة الفريق يوم أمس إلى بانكوك، وتضم كلاً من المدير الفني للجودو الدكتور موح صالح الموح وخمسة لاعبين.

وحض العميد أحمد حمدان الزيودي المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للفنون القتالية البعثة بالتحلي بالروح الرياضية العالية والمنافسة على الفوز بالميداليات لتمثيل الرياضة الإماراتية بأفضل صورة وممكنة، من ناحيته أكد نادر أبو شاويش المدير الفني للنادي بأن الآمال معقودة على جميع لاعبي النادي لتحقيق ميداليات جديدة والاستفادة من المشاركة في البطولة من أجل المزيد من الخبرة.