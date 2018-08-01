«ميركاتو» الشارقة الرياضية يناقش صفقات الأندية الصيفية

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

أطلقت قناة الشارقة الرياضية، الموسم الثالث من برنامج «ميركاتو» مساء أول من أمس، المتخصص في عرض صفقات الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية، ومناقشتها، وتسليط الضوء عليها وتحليل قيمها الفنية، والعائد الاقتصادي المنتظر منها للموسم الجديد ، إسهاماً منها في إطلاع المشاهد المحلي والعربي على آخر مستجدات الساحة الرياضية المحلية والعالمية.

يستضيف البرنامج، الذي يعرض على الهواء مباشرة في التاسعة والنصف من مساء أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، نخبة من الخبراء الرياضيين المعنيين بالشأن الكروي ، يتمتّعون بجماهيرية في الشارع الرياضي الإماراتي، ممن لهم باعُ طويل في مجال التحليل الكروي. كما يضع «ميركاتو»، المعسكرات الخارجية للأندية الإماراتية، تحت مجهر التحليل .

يقدم البرنامج كلاً من الإعلاميين علي الجسمي وعلي الظبياني، وإعداد علي عمر. وقال عتيق محمد مدير البرامج في قناة الشارقة الرياضية: «يمتاز البرنامج بطابع مغاير للبرامج الرياضية المطروحة على الساحة المحلية والعربية، ويتخطى مرحلة نقل الخبر إلى المشاهد بطريقة اعتيادية، بل ينقله إلى خارج حدود شاشة التلفاز ليضعه في قلب الساحة الرياضية، ويقدم له كل ما يخفى عن الأنظار من قضايا مشوقة وممتعة، تتصف بإيقاعها السريع والتفاعل الحي والمباشر مع المتابعين الشغوفين بمعرفة كل ما يتعلق بتحضيرات الفرق المحلية والعربية والتنقلات التي تشهدها خلال المواسم».