اعتداء عنصري على رياضية إيطالية من أصل نيجيري

المصدر: روما - وكالات

أصيبت دايزي أوساكوي، وهي رياضية إيطالية سوداء البشرة، بجروح في عينها أول من أمس بعدما ألقيت على وجهها بيضة، في اعتداء قالت الضحية ذات الأصول النيجيرية، انه «بدافع عنصري».

وتأتي هذه الحادثة وسط تزايد التقارير عن الهجمات ذات الدوافع العنصرية في إيطاليا . وكانت المتخصصة برمي القرص، والمولودة في إيطاليا لوالدين نيجيريين، في طريقها إلى منزلها عندما تقدمت سيارة منها ثم شعرت «بضربة قوية في العين». وأضافت الرياضية البالغة 22 عاما بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلامية إيطالية «سقطت على الأرض وشعرت بسائل.

شعرت بالهلع لأني اعتقدت بأنه حمض (أسيد)». ونقلت الرياضية المفترض أن تشارك في بطولة أوروبا في برلين، إلى مستشفى في تورينو وظهرت واضعة ضمادة على عينها اليسرى، لكنها أكدت «أنا بخير. لسوء الحظ، لدي خدش وبعض الجروح على القرنية وسائل في شبكية العين، لكن (...) سـأكون بخير».