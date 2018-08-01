تسجيلات مسربة تقيل رئيس اتحاد أوروغواي

المصدر: مونتيفيديو - وكالات

قدم فيلمار فالديس رئيس اتحاد أوروغوي أمس استقالته من منصبه، عشية انتخابات كان مرشحا قويا للظفر بها، وذلك بعد الكشف عن تسجيلات مضرة بصورته.

وتأتي هذه الاستقالة المفاجئة بعد الكشف عن تسجيلات لم يتم الكشف عن محتواها، إلا أن وسائل إعلام ذكرت بأنها تتعلق بقادة رياضيين، وعضو في الحكومة وصحافيين ورياضيين ومشجعين.

وقال أحد منافسيه أرتورو دل كامبو «قبل خمسة أيام، سمعت تسجيلات مضرة قليلاً بصورة فالديس، الذي كنت على علاقة جيدة به دوماً»، نافياً أن تكون له علاقة بالتسجيلات. من جهته، قال فالديس «وراء هذا القرار أسباب عائلية ، لا علاقة لها بالانتخابات ، أنفي تعرضي لأي نوع من الضغوط، التهديد أو الابتزاز لاتخاذ هذا القرار».