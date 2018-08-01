برشلونة يبيع حقوق تسمية «كامب نو»

يستعد نادي برشلونة الإسباني لبيع حقوق تسمية ملعبه الشهير «كامب نو»، ضمن خطة الفريق «الكتالوني» المقبلة لتجديد استاده التاريخي. ووفقاً لصحيفة «صن»، سيعرض برشلونة حقوق اسم ملعبه العريق مقابل 354 مليون دولار.

ويخطط «النادي الكتالوني» لتجديد ملعبه بالكامل بحلول 2022، وتأمل إدارة الفريق في تمويل جزء من تكاليف التجديد ببيع اسم الملعب لأحد الرعاة. وقالت مصادر إسبانية، إن المجلس المحلي للمدينة وافق على رفع برشلونة لسعر حقوق التسمية إلى 354 مليون دولار، لما يوفره الملعب من «فرصة ممتازة للمستثمرين».عواصم - وكالات