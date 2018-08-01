انعدام الرؤية سبب وفاة سكوفتيرود

المصدر: ستوكهولم - وكالات

أعلنت الشرطة النرويجية أمس، أن ضعف الرؤية كان على الأرجح السبب الرئيسي في حادث تحطم المزلجة المائية، الذي أودى بحياة النرويجية فيبيكي سكوفتيرود البطلة الأولمبية في تزلج اختراق الضاحية.

وكانت الشرطة قد عثرت على جثة سكوفتيرود في جزيرة صغيرة قرابة أريندال في جنوب غرب النرويج، وذلك بعد الإبلاغ عن تغيبها منذ خروجها لحضور حفل موسيقي في أريندال السبت الماضي. وتبين بعدها أن سكوفتيرود، المتوجة بميدالية ذهبية في أولمبياد فانكوفر 2010 الشتوي، فارقت الحياة وجرى العثور على جثتها في واحدة من الجزر الواقعة بالقرب من أريندال، حسب ما ذكره توربيورن ترومستاد المتحدث باسم الشرطة.

وبعدها بدأ انتظار نتائج التشريح والتقرير الفني لكشف ملابسات الوفاة، وقد ذكرت الشرطة أن ضعف الرؤية كان على الأرجح السبب في الحادث الذي أودى بحياة البطلة الأولمبية.