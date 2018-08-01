عيسى الحزامي يتفقد منشآت «خورفكان لأصحاب الهمم»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

زار عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، نادي خورفكان لأصحاب الهمم للوقوف على سير العمل بمنشآت النادي الجديد، حيث سيتم بناء المشروع على مرحلتين: الأولى تضم صالة مغلقة للألعاب الرياضية ملحقا بها جميع الخدمات والمرافق والمدرجات ومطابقة للمقاييس الدولية وحمام سباحة ، وإنشاء مضمار لألعاب القوى ،على أن يتم إنجاز 70% من المنشآت ومرافقها في المرحلة الأولى ليتم استكمال بقية الإضافات في المرحلة الثانية.

وقال عيسى الحزامي إنه وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يتم متابعة عمليات البناء بالمنشآت الجديدة للنادي لتكون على أحدث طراز. كما أثنى الحزامي على جهود مجلس إدارة نادي خورفكان لأصحاب الهمم بعد النتائج التي حققها أبطال النادي بحصولهم على الكأس في بطولتي «عام زايد لألعاب القوى» و«رفع الأثقال».