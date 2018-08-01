المصدر: ستوكهولم - وكالات

منح انتقال روبن أولسن حارس منتخب السويد من نادي كوبنهاغن الدنماركي إلى روما لكرة القدم مقابل عدة ملايين يورو دفعة غير متوقعة لنادٍ صغير ينافس في الدرجات الأدنى من الدوري السويدي كان الحارس لعب فيه سابقا.

وكان نادي بونكيفلو اف.اف. الذي يتخذ من مالمو مقرا وينافس في الدرجة الثامنة في السويد يعاني من ضائقة مالية، لكنه بفضل انتقال أولسن يتوقع أن يحصل على نحو 60 ألف يورو نسبته من رعاية الحارس. وبونكيفلو أحد الأندية التي لعب لها أولسن من سن 12 إلى 23 عاما. وانتقل الحارس إلى روما من كوبنهاغن مقابل 8.5 ملايين يورو ستزيد إلى 12 مليون يورو . وسيتم اقتطاع خمسة بالمئة من قيمة صفقة الانتقال لتوزع على الأندية التي نشأ فيها أولسن وتطور ومنها بونكيفلو.. وقال كاله فادنهامر رئيس النادي «سيدعم مبلغ مثل هذا بالطبع خزينة النادي. أرغب في استخدامه في دعم أنشطة الأطفال».