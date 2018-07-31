مدرب الهلال السوداني يرفض الاستسلام

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تحسر السنغالي لامين ندياي المدير الفني للهلال السوداني على خروج فريقه متعادلاً للمرة الثانية أمام دي سونغو الموزمبيقي، بهدف لكل في الجولة الرابعة لمجموعات البطولة الكونفيدرالية، كاشفاً عن رفضه الاستسلام، مؤكداً أن احتمالات تأهل فريقه لربع النهائي لا تزال قائمة وأن فريقه لم يخرج من المنافسة بعد على الرغم من حصوله على 3 نقاط فقط من 4 مباريات.

من جهة أخرى مدد الاتحاد السوداني لكرة القدم فترة السماح الخاصة بإسقاط غرامات إقامات الأجانب من لاعبين ومدربين في السودان؛ حتى يوم الخميس 23 أغسطس المقبل المتعلقة بغير موفقي الأوضاع، بعد موافقة وزارة الداخلية السودانية. وفي منافسات الدوري فاجأ مريخ الفاشر مضيفه أهلي شندي وحقق الفوز عليه بهدف.