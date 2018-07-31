روني.. هدف وكسر في الأنف

المصدر: واشنطن - وكالات

احتفل واين روني الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، بتسجيل أول هدف له بقميص فريق دي.سي يونايتد بالدوري الأميركي للمحترفين، لكنه تعرض بعدها لإصابة بكسر في الأنف.

وسجل روني (32 عاماً) الذي انضم إلى الفريق الأميركي قادماً من إيفرتون، الهدف الأول لـ «دي.سي يونايتد» في شباك كولورادو رابيدز في المباراة التي انتهت بفوز يونايتد 2 - 1 أول من أمس، وقال روني عبر «تويتر» أمس: «سعيد بتسجيل أول هدف لي مع دي.سي يونايتد في الليلة الماضية، لكنني تعرضت لكسر في الأنف وجرح تطلب خمس غرز». وكان روني قد انضم إلى الفريق الأميركي في يونيو الماضي بعقد لثلاثة أعوام ونصف العام.