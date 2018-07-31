«دبي الرياضي» يعلن عن تفاصيل بطولة أقوى رجل في العالم اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم مجلس دبي الرياضي في الساعة الحادية عشرة صباح اليوم مؤتمراً صحفياً بمقره في حي دبي للتصميم للإعلان عن تفاصيل تنظيم بطولة أقوى رجل في العالم «سترونغ مان».

ويتحدث خلال المؤتمر الصحافي كل من سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ودون إدريس المالك والمؤسس لبطولة أقوى رجل في العالم، ومارك بويد الشريك المؤسس لبطولة أقوى رجل في العالم، ماركو ديوفيس المدير التجاري لمجموعة ميدان للفنادق والضيافة، إدي هول سفير العلامة التجارية لبطولة أقوى رجل في العالم، كما سيحضر المؤتمر الصحافي عدد من المنافسين الدوليين المشاركين في البطولة.

وستتاح الفرصة للإعلاميين لطرح الأسئلة على المتحدثين واللاعبين كما يمكنهم إجراء المقابلات الصحفية مع المتنافسين بعد انتهاء المؤتمر الصحافي، كما سيتم تنظيم عرض لقدرات المتنافسين بعد انتهاء المؤتمر الصحافي. وستتحوّل حلبة باب الشمس بمنتجع باب الشمس الصحراوي، إلى أرضية للمهرجان، الذي سيتضمّن فعاليات تناسب جميع الأعمار ابتداءً من الترفيه، والألعاب، والأنشطة، ومضمار الحواجز، وحلبة التزلّج، واختبارات القوة، والفنون والحرف، وانتهاءً بالرياضات التنافسية.

وفي إطار تعليقهما على هذه الفعالية، قال دون إدريس ومارك بويد، المؤسسان لمسابقة أقوى رجل في العالم: «نسعى من خلال الدمج بين رياضاتٍ فريدة وأنشطة ترفيهية واحتفالية في مدينة دبي الرائعة التي تشتهر بثقافتها وتنوعها، إلى تقديم عرضٍ لا مثيل له وتجربة ومظاهر لا تنسى».