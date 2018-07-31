العثور على جثة بطلة أولمبية نرويجية

المصدر: أوسلو - وكالات

أعلنت مصادر إعلام نرويجية، أمس، وفاة البطلة الأولمبية لرياضة التزلج على الثلج، فيبيكي سكوفتيرود، عند شاطئ إحدى الجزر في البلاد. وانقطع الاتصال بالبطلة الأولمبية النرويجية، البالغة من العمر 38 عاماً، منذ مساء السبت، وفقاً للمصدر.

وتم العثور على النرويجية بالقرب من دراجتها للتزلج على الماء، عند شاطئ إحدى الجزر في البلاد، فاقدة الوعي، وحاول الأطباء مساعدتها، ولكن من دون جدوى. وقال ممثل الشرطة، إن الرياضية كانت لوحدها وقت الحادث، وسيتم تحديد أسباب الوفاة في وقت لاحق دون أن تكشف عن أية معلومات من التحقيق الشرعي الأولي.

يذكر أن فيبيكي سكوفتيرود، أحرزت الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2010، التي أقيمت في مدينة فانكوفر الكندية، إضافة إلى تتويجها بلقب بطلة العالم مرتين في عامي (2005، 2011).