إيسنر ينضم إلى نادي الصفوة

المصدر: نيويورك - وكالات

انضم جون إيسنر لمجموعة الصفوة عندما أنقذ أربعة من بين خمسة لكسر إرساله في طريقه للفوز على مواطنه رايان هاريسون ليحرز لقب بطولة اتلانتا المفتوحة للتنس للمرة الخامسة.

وبات ايسنر خامس لاعب أميركي يفوز بالبطولة نفسها لخمس مرات على الأقل عقب جيمي كونورز وجون مكنرو وبيت سامبراس واندريه اجاسي. لكن ايسنر أقر بأنه كان محظوظاً بالتغلب على هاريسون الذي انتزع المجموعة الأولى وكان اللاعب الأفضل في المجموعة الثانية. وكان إيسنر توج بلقب بطولة أتلانتا للمرة الرابعة عندما فاز على هاريسون في نهائي العام الماضي.

وهذا هو اللقب 14 لإيسنر على مدار مسيرته بعد أن خسر مباراة ماراثونية في الدور قبل النهائي لبطولة ويمبلدون قبل أسبوعين بنتيجة 26 ـ 24 في المجموعة الخامسة وذلك أمام الجنوب أفريقي كيفن اندرسون.