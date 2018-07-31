عيسى الحزامي يستقبل اللجنة المنظمة لماراثون الوفاء للقائد

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

استقبل عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، أول من أمس، بمكتبه اللجنة المنظمة لماراثون رسالة الوفاء للقائد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بحضور سعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية، وذلك بمناسبة تدشين الاستعدادات للنسخة الثامنة للماراثون.

وقدم صالح محمد حسن المشرف العام على الماراثون إيجازاً مفصلاً عن الماراثون بنسخه الماضية وتطلعات اللجنة المنظمة للنسخة الجديدة، والتي ستقام خلال شهر ديسمبر من العام الحالي، وقدم صالح محمد حسن باسم اللجنة المنظمة درع الماراثون لمجلس الشارقة الرياضي تثميناً للتعاون والدعم الذي ساهم به المجلس في نجاح ماراثون رسالة الوفاء للقائد. بدوره قدم الحزامي عدداً من المقترحات التي من شأنها إخراج الحدث بشكل مميز يتناسب ومكانة المبادرة الوطنية.