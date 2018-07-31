وفاة مبكرة لرباع بلغاري رابع

المصدر: صوفيا- وكالات

توفي البلغاري داميان داميانوف الحاصل على فضية بطولة العالم لرفع الأثقال سابقاً أول من أمس، عن 39 عاماً، ليصبح أحدث عضو في الفريق البلغاري لرفع الأثقال، الذي كان يشكل مصدر رعب للكثيرين في فترة من الفترات، يموت في سن صغيرة.

وتوفي فيليشيكو شولاكوف البطل السابق لأوروبا، والذي أمضى أربع سنوات من الإيقاف بسبب المنشطات، عن 35 عاماً العام الماضي كما توفي ميلين دوبريف بطل أولمبياد 2004 عن نفس العمر قبلها بثلاث سنوات. وتوفي ميهايل بتروف بطل العالم لرفع الأثقال ثلاث مرات عن 28 عاماً وذلك عام 1992.

وأكد مستشفى رسمي في بلدة شومين وفاة داميانوف وقال: إن السبب في وفاته سيتم معرفته عقب تشريح الجثة. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن هناك شكوكاً حول إصابة الرباع البلغاري بمرض خطير في الكبد والبنكرياس. وأوقف الاتحاد الدولي لرفع الأثقال داميانوف مدى الحياة بسبب انتهاكات تتعلق بالمنشطات عام 2004.