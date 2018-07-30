المصدر: بودابست - وكالات

أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم أمس المركز الأول في سباق جائزة المجر الكبرى، المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، التي أقيمت أمس على حلبة هنغارورينغ. وهو الفوز الخامس لهاميلتون هذا الموسم والـ67 في مسيرته الاحترافية فعزز موقعه في الصدارة برصيد 213 نقطة موسعا الفارق إلى 24 نقطة أمام فيتل، و67 نقطة أمام رايكونن. وتقدم هاميلتون على سائقي فيراري مطارديه المباشرين في صدارة الترتيب العام الألماني سيباستيان فيتل والفنلندي كيمي رايكونن.

واحتل فيتل المركز الثاني بعدما نجا من اصطدام مع فالتيري بوتاس زميل هاميلتون قرب النهاية وهو ما كان يمكن أن يكلفه الكثير، خاصة بعد أن أنسحب في الجولة الماضية في ألمانيا بعد خروجه عن المضمار مما أفقده صدارة الترتيب.