روني يجهز موراي لدورة واشنطن

المصدر: نيويورك - وكالات

سيخوض البريطاني أندي موراي المصنف أول في العالم سابقاً مباراته الأولى على أرضية صلبة منذ 17 شهراً، في دورة واشنطن الأميركية لكرة المضرب التي تنطلق اليوم، من أجل أن يتحضر جسدياً بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

وتحضيراً لما ينتظره، تبادل موراي أول من أمس بعض الكرات مع نجم كرة القدم الإنجليزية واين روني، الذي انضم أخيراً إلى نادي دي سي يونايتد، وقال «مضت فترة طويلة (مباراته الأخيرة على ملاعب صلبة تعود إلى 12 مارس 2017 في إنديان ويلز). علي أن أعرف كيف سيستجيب جسدي، وليس فقط وركي».

وكان اللاعب الاسكتلندي تعرض لإصابة في وركه منذ يوليو 2017 وخضع لعملية جراحية في يناير الماضي، وغاب عن دورة ويمبلدون .