تشيلسي.. مكروه جماهير «البريميرليغ»

المصدر: لندن - وكالات

كشف استفتاء لصحيفة «ميرور» البريطانية عن أكثر الأندية «المكروهة» من قبل الجماهير، بالدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» للموسم الجديد.

ووفقاً للاستفتاء، تصدر نادي تشيلسي اللندني قائمة الأندية المكروهة من قبل الجماهير، بفارق ضئيل عن مانشستر يونايتد، الذي حل ثانياً. وشمل الاستفتاء مشجعي جميع الأندية المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تم سؤالهم حول شعورهم تجاه كل من الأندية المشاركة الموسم المقبل، وتخييرهم ما إذا كانوا يشعرون «بالحب» أو «الكراهية» أو «لا يكنون أي مشاعر» لكل من العشرين نادياً.

وحصل تشيلسي على أعلى نسبة وبلغت 68.7 بالمئة من المشجعين، الذين أكدوا كراهيتهم للنادي، فيما حصل «الشياطين الحمر» على نسبة 68.1 بالمئة. وحل ليفربول ثالثاً بنسبة 52.8 بالمئة، تلاه ويست هام رابعاً (47.6 بالمئة) وأرسنال خامساً (46.2 بالمئة).