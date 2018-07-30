المصدر: برلين - وكالات

سيعود المهاجم المخضرم البيروفي كلاوديو بيتزارو إلى فريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، حيث يأمل أن ينهي مسيرته، كما أعلن بنفسه أمس.

وحصل بيتزارو، الذي سيبلغ 40 عاماً في أكتوبر المقبل، على «عقد يتعلق بالأداء» وسيعود ليشغل مركز رأس الحربة في النادي. وعلق المهاجم الذي سجل 20 هدفاً في 85 مباراة دولية، على عودته إلى بريمن للمرة الخامسة خلال 20 عاماً من «الحب المتبادل»، قائلاً «أنا سعيد لحصولي على فرصة للانضمام إلى الفريق مجدداً، وإنهاء مسيرتي مع النادي الذي بدأت معه مشواري في أوروبا».

وتابع «أتشوق من أجل تقاسم خبرتي، ولكن لا أريد أن أخفي أني أعود لتسجيل الأهداف أيضاً. أنا مقتنع أننا سنخوض موسماً قوياً معاً». ولعب بيتزارو 16 مباراة لصالح كولن الألماني الموسم الماضي، قبل العودة إلى بريمن .