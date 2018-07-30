بوليسيتش يشعل حرباً بين الكبار

المصدر: برلين - وكالات

انطلق سباق شرس بين أكبر الأندية الأوروبية بعد تأكيد مصادر ألمانية أن بوروسيا دورتموند قرر بيع نجمه الأميركي كريستيان بوليسيتش، أحد أبرز المواهب الواعدة في أوروبا.

ومع أنباء عرض بوليسيتش للبيع مقابل ما يقارب 70 مليون يورو، ستدخل كبرى أندية أوروبا مثل تشلسي وليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ في «حرب مزايدات» .

ومع تبقي عامين على عقده مع دورتموند، قرر النادي الألماني بيع اللاعب ، بعد فشل محادثات تمديد العقد. ورغم أن بوليسيتش لم يتجاوز الـ19 عاماً، إلا أنه يملك خبرة ممتازة ، وخاض 3 مواسم مع دورتموند، شارك خلالها في 97 مباراة ، بينها 21 في البطولات الأوروبية.