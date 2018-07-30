بوفون.. البحث عن إثبات الذات

المصدر: عواصم - وكالات

يصارع الحارس الأسطوري الإيطالي جانلويجي بوفون لإثبات نفسه الرقم واحد بين الخشبات الثلاث لفريقه الجديد باريس سان جيرمان ، في وقت لم يستقر رأي المدرب الألماني توماس توخل على من سيكون الحارس الأساسي.

وانتقل بوفون، البالغ 40 عاماً، مؤخراً إلى العاصمة الفرنسية قادماً من يوفنتوس ، حيث كان لا يمس به، إلا أنه يواجه الآن منافسة شرسة في سان جيرمان حيث يحلم بأول لقب له في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما حل وصيفاً أعوام 2003 و2015 و2017.

ويؤكد الحارس الإيطالي الذي خاض 656 مباراة في 17 عاماً مع فريق «السيدة العجوز» أنه لا يتوقع أن يحصل على مركز أساسي منذ البداية، مضيفاً «خلال 24 عاماً في مسيرتي، لم يسبق لأحد أن قال لي إني سأحمل القميص الرقم واحد مسبقاً. لقد حصل ذلك عن طريق العمل الجاد والتمرين والاختيار على قاعدة الاستحقاق». وأردف قائلاً «سأتابع فعل ذلك والعمل من أجل تطوير باقي الحراس في التشكيلة».

كما نفى بطل العالم 2006 أن الفوز بدوري الأبطال كان الحافز الأساسي خلف انتقاله إلى سان جيرمان مؤكداً «حصل هذا الخيار كي أتمكن من المتابعة... اللعب على أعلى المستويات. لطالما كنت متحمساً لفكرة خوض تحديات جديدة». وختم قائلاً «أعتقد أنه بعد 40 عاماً في إيطاليا، التغيير مفيد بالنسبة لي على الصعيدين الشخصي والمهني أيضاً».