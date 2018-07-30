رالي فنلندا يعيد الأمل إلى آوت تاناك

المصدر: يوفاسكولا - وكالات

أحرز الاستوني آوت تاناك (تويوتا ياريس دبليو آر سي) أمس لقب رالي فنلندا الدولي، المرحلة الثامنة من بطولة العالم للراليات، متقدماً على النرويجي مادس اوستبرغ (سيتروين سي3 دبليو آر سي)، وعاد إلى السباق على لقب السائقين.

وحقق تاناك رابع انتصار له في مسيرته في بطولة العالم للراليات ، والثاني له هذا العام بعد رالي الأرجنتين أبريل الماضي، ليعزز مركزه في المركز الثالث في الترتيب العام، متأخراً بفارق 46 نقطة عن المتصدر البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي آي20 دبليو آر سي).

ولم ينجح نوفيل في احتلال أفضل من المركز التاسع في الترتيب النهائي، في وقت وصل منافسه المباشر على اللقب بطل العالم خمس مرات الفرنسي سيباستيان اوجييه (فورد فييستا دبليو آر سي) خامساً، مقلصاً الفارق بينه وبين البلجيكي في ترتيب السائقين إلى 21 نقطة. وتمكن تاناك من إنهاء الرالي متقدماً بفارق 32 ثانية عن اوستبرغ و35 ثانية عن لاتفالا.