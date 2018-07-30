بيريز يقاضي «فورس إنديا» من أجل «إنقاذ الفريق»

المصدر: بودابست - وكالات

أكد المكسيكي سيرخيو بيريز سائق فورس إنديا المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد، أنه قاضى فريقه الحالي لوضعه تحت الحراسة القضائية من أجل أن ينقذه.

وشدد المكسيكي أن العديد من أعضاء الفريق طلبوا منه التقدم بشكوى ضد فورس إنديا من أجل حمايتهم.

وكان مسؤول قضائي بريطاني أعلن ، أنه تم وضع فورس إنديا، والتي تتخذ من سيلفرستون في بريطانيا مقراً لها، تحت الحراسة القضائية، بسبب مشاكل مالية. وهذا ما سيمنع الفريق من مواجهة إجراءات قانونية منفصلة عن بعضها البعض.

وقال بيريز: «الأشهر الأخيرة كانت صعبة جداً علي، بسبب الحالة التي يمر بها الفريق، ووجدت نفسي في الوسط. وصلنا إلى مرحلة حيث لم يتم اتخاذ أي خطوة، من أجل حماية 400 شخص يعملون مع الفريق ، ا أحب أن يكون لدي أي دور بما يحصل لأنني مجرد سائق، ولكن ساءت الأمور وطلب مني بعض أعضاء الفريق أن أحاول إنقاذه».