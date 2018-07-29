شاهد.. أعمال إنجاز ملعب أولمبياد طوكيو 2020

المصدر: البيان الالكتروني

نشر موقع (nippon_ar) فيديو لسير أعمال البناء في الملعب الأوليمبي الذي سيحتضن فاعليات أولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن تصميم الملعب من إنجاز المهندس المعماري كينغو كوما، الذي يتميز بمزجه بين الأصالة اليابانية والمعاصرة، وتبلغ تكلفة الملعب 1.23 مليار دولار، ويتسع لـ 68 ألف متفرج.

ويقول مصمم المشروع: "أعتقد في هذا الوقت أن النقطة المهمة هي المحيط الدائر بالغابة الخضراء. وهذه المرة، ليس فقط شكل الملعب وكيف أنه فريد من نوعه، ولكن كيف أن الهيكل متكيف مع الغابة، أظن أن هذا سيكون تراثاً وهذا يعني أن الأسلوب ياباني".

يشار إلى أن الملعب منحت مهمة إنجازه إلى كونسورتيوم ترأسه شركة تايسي، وينتظر أن تنتهي أشغال بنائه في نوفمبر 2019.