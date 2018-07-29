بالفيديو.. موقف طريف لأوزيل في الكأس الدولية للأبطال

المصدر: وكالات

شهدت مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان، ضمن منافسات الكأس الدولية الودية للأبطال بكرة القدم، "السبت"، واقعة طريفة مع اللاعب الألماني مسعود أوزيل، حيث طلب حكم المباراة منه، الحصول على توقيعه.

وظهر اللاعب الألماني المُعتزل دوليًا مع الحكم في النفق المؤدي إلى ملعب المباراة قبل انطلاقها، وهو يوقع على البطاقة الصفراء الخاصة بالحكم.

وافتتح أوزيل التسجيل لفريق أرسنال، عند الدقيقة الـ 13 من زمن الشوط الأول، ليساهم في فوزه على الفريق الباريسي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.