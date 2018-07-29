بيريز.. ندم بعد فوات الأوان

المصدر: مدريد - وكالات

أكدت «آس» الإسبانية، أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يشعر بندم شديد بسبب التفريط في خدمات اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لصالح يوفنتوس.

وتوقع بيريز أنه من السهل عليه ضم لاعب مميز لتعويض رحيل رونالدو، وكان يعول على ضم البرازيلي نيمار، الذي خيب آمال رئيس الفريق الملكي، بقراره الاستمرار في صفوف سان جيرمان .

كما أصيب فلورنتينو بيريز بصدمة كبيرة بعد رفض تشيلسي التخلي البلجيكي هازارد، رغم إصرار اللاعب على تحقيق حلمه بارتداء قميص الميرنغي. ووفقاً لصحيفة «آس» فإن بيريز لو عاد به الزمن للوراء لقرر الموافقة على طلبات رونالدو المالية .