فينوس.. الهدف أولمبياد طوكيو

المصدر: نيويورك - وكالات

قالت نجمة التنس الأميركية المخضرمة فينوس ويليامز: إنها تهدف للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة اليابانية «طوكيو 2020»، لتكون سادس مشاركة أولمبية لها.

وقالت فينوس، المتوجة بأربع ذهبيات أولمبية، في تصريحات نشرها موقع الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات أمس، إنها تأمل في المشاركة بالأولمبياد المقبل علماً أن عمرها سيكون 40 عاماً حينذاك.

وأضافت «هدفي هو المشاركة مجدداً في الأولمبياد. وهذا أمر لن يمنح لي، فقد حصلت على الكثير من الفرص الهائلة في الألعاب الأولمبية. ولا أحد يمنحك شيئاً. وإنما تسعى وتنتزع فرصتك». وتوجت فينوس ويليامز بميدالياتها الذهبية الأولمبية في أولمبياد سيدني 2000، حيث توجت بذهبيتي الفردي والزوجي، وتوجت بذهبية الزوجي مع شقيقتها سيرينا في نسختي بكين 2008 ولندن 2012.