كلوب: صلاح وكاريوس ضحيتا راموس

المصدر: لندن - وكالات

فتح الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، النار على قائد ريال مدريد الإسباني، سيرخيو راموس، متهماً إياه بأنه قاسٍ ووحشي خلال نهائي أبطال أوروبا.

وانتقد كلوب أسلوب لعب راموس خلال المباراة، وتحدث عن تدخله العنيف على المصري محمد صلاح، قائلا: «لو شاهدت الأمر مرة أخرى، وأنت لست مع ريال مدريد، فإنك ستعتقد أنه قاس ووحشي، لن تقول إنه تحدٍ رائع.. صلاح كان يحاول الحفاظ على الكرة».

مستمراً: ما حدث لكاريوس أيضا لا يصدق، ارتجاج في المخ نتيجة تدخل أيضا من راموس، أضاف حارسنا هو الآخر إلى قائمة ضحاياه في تلك الليلة. وأضاف: «كنت أعلم ما الذي سيفكر به الناس، لكن من قام بالتشخيص كان رئيس قسم الارتجاج، في المستشفى بالولايات المتحدة، لقد قال إنه من المحتمل أن يكون اللاعب قد تأثر بتدخل راموس».