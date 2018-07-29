«النجم» إلى دور الثمانية الأفريقي

المصدر: تونس - صالح قادري

فاز النجم الساحلي التونسي على ضيفه مبابان السوازيلاندي، أول من أمس بهدفين دون رد في المباراة ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لرابطة أبطال أفريقيا، وسجل هدفي النجم ماهر الحناشي في الدقيقة 21 وسليم بن بلقاسم في الدقيقة 89 وبفضل هذا الفوز دعم النجم الساحلي موقعه في طليعة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط وضمن النجم ترشحه إلى دور الثمانية.

وإثر المباراة اعترف مدرب النجم شهاب الليلي بتراجع أداء فريقه خلال الشوط الثاني وعلل ذلك بالإرهاق نتيجة التدريبات المكثفة ، مضيفاً أن فريقه دعم تفوقه على خصمه، حيث فاز عليه ذهاباً بنتيجة 3- 0 وإياباً بنتيجة 2- 0 وبالتالي ترشح إلى ربع النهائي عن جدارة واستحقاق.