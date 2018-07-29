الهلال ودي سونغو .. الفرصة الأخيرة

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

يستضيف فريق دي سونغو الموزمبيقي الهلال السوداني اليوم في مباراة الفرصة الأخيرة للفريقين، ضمن مباريات دور المجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

يدخل الهلال اللقاء برصيد نقطتين حققهما من تعادلين على أرضه ووسط جمهوره أمام المصري البورسعيدي، ودي سونغو الموزمبيقي، وكان الفريق قد خسر أول مبارياته أمام نهضة بركان المغربي في المغرب، فيما يدخل الفريق الموزمبيقي اللقاء بنقطة وحيدة بالتعادل أمام الهلال، وخسارة مباراتيه أمام المصري، ونهضة بركان، لتتعقد حسابات الفريقين في المنافسة على التأهل للمرحلة المقبلة، والدخول في المنافسة مع الفريقين المصري والمغربي، حيث يتصدر نهضة بركان المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يحل المصري ثانياً برصيد 5 نقاط، ويعمل الهلال من أجل تحقيق ما فشل فيه على أرضه ، والعودة بثلاث نقاط من موزمبيق.