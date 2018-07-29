هاميلتون أول المنطلقين في «المجر»

المصدر: بودابست - وكالات

سيكون البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، أول المنطلقين بسباق الجائزة الكبرى للمجر، ضمن سباقات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، الذي يقام اليوم، بعدما سجل أسرع زمن، أمس، في التجربة الرسمية.

وتمكّن هاميلتون من التغلب على المضمار الذي كان مبتلاً بسبب هطول الأمطار، واستطاع في اللفة الأخيرة أن يتفوق على زميله في الفريق، فالتيري بوتاس، الذي احتل المركز الثاني.

وكان هاميلتون قد حلّ سادساً في التجارب الحرة التي أقيمت يوم الجمعة وتصدرها منافسه فيتيل، واستطاع كيمي رايكونين، سائق فريق فيراري، أن يحصل على المركز الثالث، فيما جاء سيستيان فيتيل في المركز الرابع. ويعد السباق الذي سيقام في بودابست هو الأخير قبل عطلة منتصف الموسم التي تستمر أربعة أسابيع. ويتصدر هاميلتون فئة السائقين بفارق 17 نقطة أمام فيتيل.