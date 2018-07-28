«الدون» رونالدو ملك «إنستغرام»

المصدر: روما - وكالات

يعتلي الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل حديثاً من ريال مدريد إلى يوفنتوس، صدارة قائمة «أغلى» مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» في العالم بين جميع الرياضيين، والرابع على الإطلاق.

ويحصل رونالدو على 750 ألف دولار، مقابل كل تدوينة إعلانية ينشرها عبر حسابه الرسمي «إنستغرام»، الذي يتابعه 137 مليون شخص. ويتقاسم الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار المركز الثاني في قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم، بحصول كل منهما على 600 ألف دولار عن الإعلان الواحد، ويليهما النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام برصيد 300 ألف دولار، ومن ثم النجم الويلزي غاريث بيل، الذي يصل الإعلان على صفحته إلى 185 ألف دولار.

وتصدرت القائمة عارضة الأزياء الأميركية، كايلي جينر، إذ بلغ سعر منشورها الواحد على موقع «إنستغرام» مليون دولار، ويبلغ عدد متابعيها الآن، 111 مليون شخص، وتلتها في المركز الثاني الفائزة بالمرتبة الأولى للعام الماضي، الفنانة والمغنية الأميركية سيلينا غوميز، التي بلغ ثمن منشورها 800 ألف دولار. وأشارت مصادر صحافية إلى أن جينر تجاوزت شقيقتها كيم كارداشيان، التي تراجعت إلى المرتبة الرابعة برصيد 750 ألف دولار للمنشور الإعلاني الواحد بالتساوي مع رونالدو.