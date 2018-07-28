برشلونة متهم بتفضيل فرق الرجال على السيدات

المصدر: برشلونة - وكالات

تعرض نادي برشلونة الإسباني، للعديد من الانتقادات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب سفر الفريق النسائي إلى الولايات المتحدة على الدرجة الاقتصادية، بينما سافر فريق الرجال على الدرجة الأولى في الرحلة نفسها.

وقال المتحدث باسم النادي، جوسيب بيبيس، إن فريق السيدات سافر على الدرجة الاقتصادية بالطائرة وليس درجة رجال الأعمال، نظراً لضمهن للجولة في وقت متأخر بعدما استأجر النادي طائرة بالفعل. وأضاف أن النادي كان يستحق المزيد من الإشادة على الخطوات، التي اتخذها للترويج لفريق السيدات.

ووعد النادي الكتالوني بسفر فريقه للسيدات على الدرجة الأولى خلال ما تبقى من جولته بالولايات المتحدة بعد سفرهن على الدرجة الاقتصادية. وأوضح بيبيس في مؤتمر صحافي: «كانت الرحلة مريحة على حد وصفهن ومن الآن سيسافرن على الدرجة الأولى خلال الرحلات الداخلية».