بونوتشي.. الحنين إلى «السيدة العجوز»

المصدر: روما - وكالات

أكد البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي الجديد لنادي ميلان، أول من أمس أن المدافع الدولي ليوناردو بونوتشي يريد العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس، «السيدة العجوز» بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم السبعة الأخيرة، و«سنحاول مساعدته على ذلك إذا توفرت الشروط».

وقال البرازيلي «لقد التقيت مع (المسؤولين في) أندية عدة ومنها يوفنتوس»، مؤكداً تسريبات أوردتها الصحافة المحلية. وأضاف «الرغبة (بالحديث مع يوفنتوس) أتت من جانبه (بونوتشي)، وإذا ما توفرت الشروط سنحاول القيام بذلك».

وكان ميلان اشترى الصيف الماضي بونوتشي من يوفنتوس مقابل 42 مليون يورو حسب تقديرات الصحافة. وتطرق البرازيلي إلى خيار الاحتفاظ بالمدرب جنارو غاتوزو، وقال «في النادي نحن متفقون. غاتوزو هو أول شخص سيثبت في منصبه. إنه مدرب يتطور باستمرار. إنه من أبناء ميلان، وبه سنبدأ المشوار».