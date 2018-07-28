مهمة صعبة للترجي التونسي أمام كامبالا سيتي

المصدر: تونس - صالح قادري

ينتظر أن تكون مهمة الترجي التونسي اليوم صعبة أمام مضيفه فريق كامبالا سيتي في المباراة التي ستجمعهما انطلاقاً من الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وقد أكد ذلك مدرب الفريق خالد بن يحيى قبل الانتقال إلى كامبالا، حيث قال إن الفريق الأوغندي سيلعب آخر أوراقه من أجل التأهل إلى ربع النهائي، ما يجعل مباراة اليوم صعبة للغاية في ظل حرارة الطقس والدعم الجماهيري، إضافة إلى غياب لاعبين مهمين هما سامح الدربالي وفرانك كوم المعاقبين. كما أفاد بن يحيى أن فريق كامبالا قد أظهر في مباراة الذهاب قدرات جيدة للغاية، حيث أقلق فريقه كثيراً.