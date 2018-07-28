محمد صلاح في قبضة جيمس بوند

المصدر: نيويورك - وكالات

زار الممثل الإنجليزي دانيال كريغ، بطل سلسلة أفلام «جيمس بوند»، غرفة تغيير الملابس لنادي ليفربول بعد انتهاء لقائه أمام مانشستر سيتي، الذي جمعهما ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول مقطع فيديو لدانيال كريغ، الذي يشجع الريدز منذ الطفولة، وهو يلتقط صوراً تذكارية مع اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، وفي مقدمتهم النجم الدولي المصري محمد صلاح. كما نشر الموقع الرسمي للنادي صورة تجمع صلاح ومانيه وكريغ. وشارك الفرعون صلاح في أول مباراة له مع فريقه ليفربول، بعد مونديال روسيا 2018، وسجل الهدف الأول لفريقه.