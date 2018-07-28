الهلال السوداني يبحث عن الأمل الأخير في موزمبيق

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

وصلت بعثة الهلال السوداني إلى موزمبيق لمواجهة دي سونغو في بطولة الكونفدرالية الأفريقية غداً ، في مباراة تعد الأمل الأخير للهلال للاستمرار في المنافسة، بعد أن حصد نقطتين فقط خلال المباريات الثلاث الأولى من المجموعة.

من جهة أخرى أرجأت لجنة الاستئنافات في الاتحاد السوداني لكرة القدم الفصل في استئناف مريخ بورتسودان واتحاد ود مدني، حيث تقرر مخاطبة لجنة المسابقات لمدها ببعض المعلومات، كما أرجات الفصل في استئناف نادي الوادي نيالا ضد قرار لجنة أوضاع اللاعبين بشأن شطب لاعبين اثنين، وذلك لحاجتها إلى بعض الإفادات، هذا ووضعت اللجنة استئناف مريخ نيالا ضد قرار لجنة الانضباط القاضي بإيقاف مدربه وأربعة لاعبين ضمن أجندتها في اجتماعها غداً.