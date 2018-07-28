سيباستيان فيتيل.. عقدة «هوكنهايم»

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق ــ غرافيك: حسام الحوراني

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يبدو أن الوقت لم يحن بعد للسائق الألماني سيباستيان فيتيل للتخلص من عقدة حلبة «هوكنهايم»، التي حاول الفوز عليها 5 مرات على التوالي، لكنه لم يفلح في ذلك ولو لمرة واحدة.

50

تبعد حلبة هوكنهايم 50 كيلومتراً عن مدينة هيبنهايم مسقط رأس سائق فيراري، وكان يأمل دائماً أن ينجح في الفوز فيها، ولكنه فشل هذه المرة أيضاً.

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احتشد أكثر من 12 ألف مشجع للسائق الألماني أملاً أن ينهي عقد حلبة «هوكنهايم»، وخاصة فيتيل انطلق في سباق الأحد الماضي من مركز الصدارة.

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على الرغم من إشكاليات فنية، أجبرت البريطاني لويس هاميلتون على أن ينطلق من المركز 14، إلا أنه استغل بنجاح خطأ فيتيل قبل نهاية السابق، وتمكن من تحقيق الفوز وانتزاع صدارة الترتيب.

1

الفوز الوحيد الذي حققه فيتيل على الأراضي الألمانية كان عندما فاز بجائزة ألمانيا الكبرى، قبل خمس سنوات، ولكن في الحلبة الأخرى نوربرغرينغ.

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يملك فريق فيراري الرقم القياسي للفوز في حلبة «هوكنهايم»، حيث فاز الفريق في الحلبة 11 مرة، ويعود الفضل في ذلك للألماني الآخر الأسطورة مايكل شوماخر.