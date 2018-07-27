ديرك نوفيتسكي.. وفاء قياسي

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق ــ غرافيك: حسام الحوراني

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دخل الألماني ديرك نوفيتسكي تاريخ كرة السلة الأميركية، كأكثر اللاعبين وفاء للنادي نفسه، بعد أن أعلن عن تمديد عقده مع نادي دالاس مافيريكس، ليصبح أول لاعب يتخطى العشرين موسماً مع الفريق نفسه.

21

بعد استمراره مع مافيريكس للموسم 21 على التوالي انفرد نوفيتسكي بالرقم القياسي للعب مع ناد واحد، حيث كان يتشارك الرقم سابقا مع الأسطورة المعتزل كوبي براينت، الذي لعب 20 موسما مع لوس انجليس ليكرز.

1998

بدأت مسيرة الألماني الدولي مع مافيريكس عام 1998، عندما جاء ضمن صفقة تبادلية من ميلووكي باكز، الذي لم يؤمن بإمكانية اللاعب الناشئ حينها على مجاراة أقوى بطولة سلة في العالم.

6

يعد نوفيتسكي سادس لاعب يتخطى حاجز 30 ألف نقطة في دوري السلة الأميركي، كما تمكن في موسم 2015 – 2015، من تخطي رقم مايكل جوردان بمتوسط تسجيل 30.12 نقطة في المباراة الواحدة عندما وصل إلى متوسط 30.2 نقطة في المباراة.

13

شارك النجم الألماني 13 مرة في مباراة «كل النجوم» التي تجمع أفضل نجوم دوري السلة الأميركي في منافسة سنوية بين المنطقتين الشرقية والغربية.

2011

قاد دالاس مافيريكس إلى اللقب عام 2011، على حساب ميامي هيت، ليعوض عن إخفاقه في تحقيق هذا الإنجاز عام 2006 أمام المنافس نفسه.

41

يتوقع أن يحقق رقما قياسيا إذا تمكن من التسجيل في النصف الثاني من الموسم، حيث سيتجاوز الـ 41 عاماً ليصبح أكبر لاعب سناً يسجل على مستوى المحترفين.