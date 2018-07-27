«دبي لأصحاب الهمم» يواصل فعالياته الرياضية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

واصل نادي دبي لأصحاب الهمم للأسبوع الثاني على التوالي، تنظيم فعاليات النشاط الصيفي الذي ينظمه تحت شعار «عام زايد»، ويستمر حتى 16 أغسطس المقبل، ويضم أكثر من 300 مشارك من مختلف الأعمار والجنسيات، الذين يتوقع أن يرتفع عددهم مع إطلاق النشاط الصباحي المخصص للطلاب منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وتصدرت الفعاليات الرياضية قائمة النشاطات المتنوعة وورش العمل التي ينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، منها تدريبات السباحة وبرنامج ركوب الخيل، كما تم إقامة ألعاب ترفيهية خاصة بأصحاب الهمم من الإعاقة البصرية وورشة رسم حر عن «عام زايد»، وبرنامج داخلي لفئة التوحد ومسابقات وفقرة ترفيهية وأساليب الاتيكيت، إلى جانب ورش عمل متنوعة حول التكنولوجيا والإسعافات الأولوية وأساسيات التغذية.

وعبر ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل القائمة على النشاطات الصيفية المتنوعة التي يقدمها النادي تأكيداً بكونه جزءاً أساسياً من المجتمع، وقال: تميز الأسبوع الثاني بإطلاق برنامج النشاط الصيفي الصباحي لطلاب المدارس إلى جانب الفعاليات التي تنظم في الفترة المسائية لأصحاب الهمم، حيث يأتي ذلك ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي وضعها مجلس إدارة النادي لتنفيذ خططه وبرامجه والتي تتماشى مع خطته الاستراتيجية، ولتلك المبادرة عدد من الأهداف وعلى رأسها شراكة النادي المجتمعية مع مختلف قطاعات المجتمع في حل مختلف الظواهر وعلى رأسها قضية وقت فراغ طلاب المدارس أثناء العطلة الصيفية، كذلك تعريف الطلاب المشاركين بإنجازات أصحاب الهمم وسرد قصص التحدي والنجاح، ومقابلة بعض الأبطال من أصحاب الهمم.