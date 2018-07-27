مرياح يغادر الصفاقسي رسمياً

المصدر: تونس - صالح قادري

تم الاتفاق النهائي بين النادي الصفاقسي وأولمبياكوس اليوناني أخيراً، بخصوص انتقال المدافع ياسين مرياح إلى الفريق اليوناني لمدة 4 مواسم مقابل مليونيْ يورو.

وكان مرياح غادر قبل أسبوعين إلى اليونان وخضع لاختبار طبي ناجح، وكان على وشك إمضاء العقد إلا أن الفريق اليوناني تراجع عن تعهداته الأولى بخصوص دفع الأموال، حيث اقترح تقسيم المبلغ على دفعات، وكذلك بخصوص النسبة المئوية التي سيحصل عليها الصفاقسي من انتقال ياسين مرياح إلى فريق آخر وهي 15 بالمئة، الشيء الذي جعل إتمام الإجراءات تعطل، لكن تمسك مدرب الفريق اليوناني بخدمات اللاعب ياسين مرياح عجل باتمام الصفقة.