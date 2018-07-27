«ألعاب الشارقة» توزع الحقائب الإدارية

المصدر: الشارقة ـ البيان الرياضي

وزَّعت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي المناصب الإدارية على أعضائها، وذلك في اجتماعها الأول الذي عقد الثلاثاء الماضي، بمقر النادي في منطقة سمنان.

ترأس الاجتماع محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وحضور أعضاء الإدارة وأحمد ندا، المدير الإداري للألعاب الجماعية.

ورفع محمد عبيد الحصان، رئيس الإدارة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، لدعم سموه المتواصل ورعايته الدائمة للمؤسسات الرياضية.

كما توجَّه بالامتنان لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، على رعايته ودعمه للأندية الرياضية ومتابعة سموه لكافة الأنشطة الرياضية بنادي الشارقة الرياضي.